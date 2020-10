Demoliner avança à final do Torneio de São Petersburgo e busca seu maior título

O brasileiro Marcelo Demoliner venceu mais uma em São Petersburgo, neste sábado, e avançou à final de duplas do torneio russo. Jogando ao lado do holandês Matwe Middelkoop, ele buscará no domingo seu título mais importante da carreira.

Neste sábado, Demoliner e Middelkoop derrotaram o bielo-russo Alexander Bublik e o americano Reilly Opelka com parciais de 6/4, 3/6 e 10/6. No domingo, brasileiro e holandês vão encarar o austríaco Jürgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin, que formam a dupla cabeça de chave número dois do torneio.

Demoliner soma três títulos no circuito da ATP. Ele foi campeão pela primeira vez em Antalya, na Turquia, ao lado do mexicano Santiago Gonzalez, em 2018. No ano seguinte, levantou o troféu em Moscou, ao lado de Middelkoop. E, novamente com o holandês, foi campeão em Córdoba neste ano.

As três conquistas, contudo, foram em torneios de nível ATP 250. Agora Demoliner poderá erguer um troféu de nível ATP 500, em São Petersburgo. "Estamos na final! Feliz demais por atingir a decisão do ATP 500 de São Petersburgo (Rússia), a minha segunda final nesta categoria de torneios na minha carreira", disse o brasileiro, em suas redes sociais.

Se for campeão neste domingo, no jogo marcado para começar às 7h30 (horário de Brasília), Demoliner pode subir até sete posições no ranking de duplas, alcançando o 41º posto. Até hoje, sua melhor posição é a 34ª.

RUBLEV E CORIC DECIDEM

Na chave de simples em São Petersburgo, os finalistas serão o local Andrey Rublev e o croata Borna Coric. Ambos eliminaram rivais canadenses neste sábado para alcançar a final.

Terceiro cabeça de chave, o tenista da casa superou Denis Shapovalov, segundo pré-classificado, por 4/6, 6/3 e 6/4. Coric, por sua vez, despachou Milos Raonic por 1/6, 6/1 e 6/4. O croata vai disputar a final na cidade russa pela segunda vez seguida. Em 2019, perdeu a decisão para o local Daniil Medvedev, eliminado de forma precoce neste ano.