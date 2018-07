Demoliner e australiano surpreendem favoritos e estreiam com vitória em Metz

O brasileiro Marcelo Demoliner estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Metz nesta quarta-feira. Ao lado do australiano Marcus Daniell, ele surpreendeu os principais favoritos da competição, os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin, ao levar a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 10/7, em pouco mais de uma hora de partida.

Mesmo diante dos cabeças de chave número 1, Demoliner e Daniell fizeram um jogo bastante disputado e levaram a melhor nos momentos mais decisivos. Com isso, avançaram às quartas de final, nas quais terão pela frente o britânico Colin Fleming e o norte-americano Scott Lipsky.

O triunfo sobre os favoritos foi mais um bom resultado na temporada para Demoliner, que saltou recentemente para a 65.ª colocação no ranking de duplas da ATP. O brasileiro, no entanto, ainda luta por seu primeiro título no circuito.

SIMPLES - Na chave de simples, o cabeça de chave número 1, Dominic Thiem, da Áustria, estreou com vitória e também se garantiu nas quartas de final ao passar em dois sets pelo alemão Peter Gojowczyk: 7/5 e 7/6 (7/2). Agora, vai encarar o luxemburguês Gilles Müller, sexto cabeça de chave, que passou pelo georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/4 e 6/2.

Outro cabeça de chave que levou a melhor nesta quarta foi Nicolas Mahut. O francês, oitavo favorito, superou seu compatriota Quentin Halys por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Também donos da casa, Julien Benneteau e Pierre-Hugues Herbert se classificaram, assim como o ucraniano Illya Marchenko, o alemão Jan-Lennard Struff e o tunisiano Malek Jaziri.