Demoliner é eliminado nas quartas de final nas duplas em Newport

Embalados, Monroe e Pavic haviam superado na estreia os favoritos Robert Farah e Santiago Gonzalez, que formavam a dupla cabeça de chave número 1 do torneio, de nível ATP 250. Com a queda na grama de Newport, Demoliner segue para o ATP 250 de Bogotá, que será disputado no piso duro na Colômbia, na próxima semana.

O brasileiro surpreendeu na grama de Wimbledon na semana passada, ao vencer seus primeiros jogos em um torneio de Grand Slam e avançar até as oitavas de final nas duplas masculinas. Em Londres, o brasileiro havia atuado ao lado do neozelandês Marcus Daniell. Com o resultado, Demoliner subiu para o número 80 do ranking individual de duplas.

SIMPLES - Na outra chave da competição, o alemão Dustin Brown despachou o local Sam Querrey, um dos favoritos ao título, pelo placar de 6/2, 4/6 e 6/4. A partida foi finalizada somente nesta quinta após ser interrompida no terceiro set, na noite de quarta, por falta de iluminação natural.

Nas quartas de final, Dustin Brown, que ficou mais conhecido por eliminar Rafael Nadal em Wimbledon, vai ter pela frente o potente saque do croata Ivo Karlovic.