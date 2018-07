Demoliner é eliminado nas quartas de final no Torneio de Metz

Após grande estreia na chave de duplas do Torneio de Metz, o brasileiro Marcelo Demoliner se despediu da competição francesa nas quartas de final. Nesta quinta-feira, ele e o neozelandês Marcus Daniell foram derrotados pelo britânico Colin Fleming e pelo norte-americano Scott Lipsky por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/3) e 13/11.

Antes da derrota de virada, nesta quinta, Demoliner e Daniell brilharam na quarta com uma grande vitória sobre os locais Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin. A dupla era a grande favorita ao título da competição francesa, de nível ATP 250, disputada em quadra dura.

Nas semifinais, Fleming e Lipsky vão enfrentar o croata Mate Pavic e o neozelandês Michael Venus. Eles derrotaram nesta quinta o norte-americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak.

Demoliner foi o segundo brasileiro eliminado em Metz. Na rodada de abertura, André Sá e o australiano Chris Guccione caíram diante do austríaco Oliver Marach e do local Fabrice Martin, que formam a dupla cabeça de chave número dois do torneio.

CHAVE DE SIMPLES

Os cabeças de chave espantaram qualquer zebra na chave de simples em Metz. O belga David Goffin, segundo pré-classificado, despachou o alemão Jan-Lennard Struff por 6/4 e 6/2. Goffin foi o herói do triunfo da Bélgica sobre o Brasil, na repescagem da Copa Davis, no fim de semana.

Segundo cabeça de chave em Metz, Goffin terá pela frente nas quartas de final o veterano local Nicolas Mahut, que despachou o ucraniano Illya Marchenko por 6/3 e 6/4. Sensação do US Open, em Nova York, o francês Lucas Pouille também se garantiu nas quartas, ao superar Pierre-Hugues Herbert por 6/4, 6/7 (6/8) e 6/4. Seu próximo adversário será o compatriota Julien Benneteau.

Outros dois tenistas a garantir vaga nas quartas de final foram o local Gilles Simon e o tunisiano Malek Jaziri. Quarto cabeça de chave, Simon precisou de três sets para derrotar o espanhol Guillermo Garcia-López por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4. Jaziri, por sua vez, despachou o local Vincent Millot por 4/6, 6/3 e 6/3. Simon e Jaziri se enfrentarão nesta sexta-feira.