Demoliner e Medvedev eliminam Bruno Soares em estreia no Masters de Roma

Em duelo de tenistas brasileiros, Marcelo Demoliner foi mais feliz que Bruno Soares nesta segunda-feira e avançou às oitavas de final na chave de duplas do Masters 1000 de Roma, na Itália. Demoliner jogou ao lado do russo Daniil Medvedev, atual número dois do mundo em simples, e bateu Soares e o escocês Jamie Murray por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 10/4.

Curiosamente, foi a segunda vez consecutiva que Soares cai na estreia para um rival brasileiro. Na semana passada, seu algoz foi Marcelo Melo, outro amigo e eventual companheiro de duplas na Copa Davis e Olimpíada. A queda diante de Melo aconteceu no Masters de Madri, na Espanha.

Desta vez, Soares e Murray caíram diante de Demoliner, atual 52º do mundo nas duplas, e Medvedev, embalado na temporada e de volta à vice-liderança no ranking de simples. As duas parcerias fizeram um confronto equilibrado, com chances ambos os lados. No match tie-break, a dupla do russo se destacou nas devoluções e levou a melhor.

Nas oitavas de final, Demoliner e Medvedev vão enfrentar os vencedores do confronto entre os italianos Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori e os franceses Adrian Mannarino e Benoit Paire, que só devem jogar na terça. Assim, brasileiro e russo só voltarão a jogar nesta chave na quarta.

No torneio de simples, apenas um cabeça de chave entrou em quadra. E se despediu de forma precoce. O húngaro Hubert Hurkacz, 15º pré-classificado, abandonou no segundo set, quando perdia por 6/4 e 2/0. Outro destaque do dia foi o croata Marin Cilic, que será parceiro de Marcelo Melo nas duplas na competição. Ele superou o casaque Alexander Bublik por 4/6, 6/2 e 6/3. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas.

Entre os tenistas da casa, a única decepção coube justamente ao mais experiente. Fabio Fognini caiu logo na estreia ao ser batido pelo japonês Kei Nishikori por 6/3 e 6/4. Já Stefano Travaglia, Gianluca Mager e Jannik Sinner alcançaram a segunda rodada. Sinner terá a missão de enfrentar o espanhol Rafael Nadal na sequência da chave.

Também avançaram o russo Aslan Karatsev, o húngaro Marton Fucsovics, o americano Taylor Fritz, o argentino Federico Delbonis, o chileno Cristian Garin, o boliviano Hugo Dellien e o alemão Jan-Lennard Struff.

Na chave feminina, os destaques do dia foram a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos em Wimbledon, e a polonesa Iga Swiatek, atual campeã de Roland Garros. A primeira superou a polonesa Magda Linette por 1/6, 6/0 e 6/2. A tenisa da Polônia derrotou a americana Alison Riske, que abandonou no primeiro set.

Além delas, venceram nesta segunda as americanas Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jennifer Brady e Jessica Pegula, a grega Maria Sakkari, as russas Ekaterina Alexandrova e Vera Zvonareva, a letã Anastasija Sevastova e a croata Petra Martic.