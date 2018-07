Demoliner fatura 1ª vitória em simples em torneio da ATP

Demoliner nunca havia vencido uma partida de simples porque geralmente só disputa as chaves de duplas. Destaque do Brasil em Wimbledon, ele figura atualmente na 80ª colocação do ranking individual de duplas.

Embalado pelos bons resultados recentes, Demoliner resolveu arriscar em simples no ATP 250 disputado no piso duro de Bogotá, na Colômbia. Para tanto, precisou furar o qualifying, com três vitórias seguidas. Na segunda rodada, equivalente às oitavas de final, o tenista do Brasil vai enfrentar o vencedor do confronto entre o britânico James Ward e o alemão Michael Berrer.

Nas duplas, Demoliner forma parceria com o espanhol Adrian Menendez-Maceiras. Eles vão estrear nesta quarta-feira, contra o britânico Jonathan Marray e o paquistanês Aisam-ul-haq Qureshi.