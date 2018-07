Demoliner leva virada e cai na chave de duplas mistas em Paris

Em uma terça-feira tumultuada em Roland Garros, em razão da chuva, o brasileiro Marcelo Demoliner foi eliminado na chave de duplas mistas, jogando ao lado da espanhola María José Martínez. Eles levaram uma virada da alemã Anna-Lena Groenefeld e do colombiano Robert Farah por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 10/6.

Demoliner e Martínez ganharam a primeira parcial e estavam fazendo um duelo equilibrado no início do segundo set, com placar de 2/2, quando a chuva causou a interrupção da partida. Na retomada do duelo, os rivais cresceram em quadra, venceram a segunda parcial e, nos detalhes, fecharam o jogo no match tie-break.

Com a vitória, Groenefeld e Farah avançaram à semifinal da chave mista. Na briga pela vaga na decisão, eles vão enfrentar a parceria formada pela australiana Casey Dellacqua e pelo norte-americano Rajeev Ram.

O resultado encerrou a participação brasileira nas duplas mistas, que contou também com Bruno Soares, eliminado na rodada de abertura.

Agora o Brasil conta somente com Rogério Dutra Silva na chave de duplas entre os profissionais - Soares e Marcelo Melo já foram eliminados com suas parcerias. Ele e o italiano Paolo Lorenzi deveriam entrar em quadra nesta terça, mas o mau tempo causou o adiamento da partida para quarta.

Às 6 horas desta quarta (horário de Brasília), eles vão encarar o espanhol Fernando Verdasco e o sérvio Nenad Zimonjic, na quadra 1. A chuva também adiou para quarta os jogos de dois dos maiores astros da chave masculina de simples. Dono de nove títulos em Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal vai encarar o compatriota Pablo Carreño Busta às 6 horas, abrindo o dia da Philippe Chatrier, a quadra central do complexo.

Na sequência, a francesa Caroline Garcia vai duelar com a checa Karolina Pliskova. E o número 1 do mundo Andy Murray enfrentará o japonês Kei Nishikori na sequência, encerrando a programação do dia na quadra central, todos pela fase de quartas de final.

Na Suzanne Lenglen, o sérvio Novak Djokovic vai abrir o dia contra o austríaco Dominic Thiem. Em seguida, duelará a ucraniana Elina Svitolina e a romena Simona Halep. O suíço Stan Wawrinka e o croata Marin Cilic fecharão o dia na segunda quadra mais importante de Roland Garros.