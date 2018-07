Demoliner perde decisão nas duplas em Lyon e acumula quarto vice na carreira

O brasileiro Marcelo Demoliner terminou com o vice-campeonato nas duplas no Torneio de Lyon. Ao lado do neozelandês Marcus Daniell, ele perdeu a decisão do ATP 250 neste sábado para o argentino Andres Molteni e o canadense Adil Shamasdin por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/5.

A derrota na França deixa o brasileiro mais uma vez no quase em sua busca pelo primeiro título ATP da carreira. Demoliner também terminou em segundo lugar em outras três oportunidades. Neste ano, ao lado de Daniell, perdeu a final do Brasil Open, em São Paulo.

Em 2016, também formando dupla com o neozelandês, ficou com o vice no saibro sueco de Bastad. Ainda, perdeu o ATP de Quito ao lado de Thomaz Bellucci. Demoliner é o atual 53º colocado no ranking de duplas.