Demoliner perde nas duplas em estreia no Torneio de Estocolmo

O brasileiro Marcelo Demoliner foi eliminado logo na estreia na chave de duplas do Torneio de Estocolmo, na Suécia, nesta segunda-feira. Atual 42º do ranking, Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell foram derrotados pelo holandês Robin Haase e pelo neozelandês Michael Venus, campeão de Roland Garros, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Demoliner voltou a competir ao lado de Daniell em Estocolmo, após formar parceria com o italiano Fabio Fognini no Masters 1000 de Xangai, na semana passada. Eles venceram uma partida e foram eliminados nas oitavas de final na competição chinesa.

Demoliner não é o único representante brasileiro no torneio sueco. Bruno Soares também jogará na chave de duplas. Nesta semana, ele voltará a formar dupla com o austríaco Alexander Peya, seu antigo parceiro. Mas retomará a parceria com o escocês Jamie Murray, seu duplista fixo, no Torneio de Viena, na sequência da temporada.