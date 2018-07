Demoliner vence e Rogerinho cai nas duplas em São Petersburgo

Os tenistas brasileiros obtiveram resultados opostos na chave de duplas do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, nesta terça-feira. Marcelo Demoliner venceu em sua estreia, enquanto Rogério Dutra Silva foi eliminado - ele ainda jogará na chave de simples, nesta quarta.

Demoliner jogou ao lado do neozelandês Marcus Daniell, seu parceiro usual. Juntos, venceram os austríacos Julian Knowle e Alexander Peya pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 10/6.

Na segunda rodada, que já equivale às quartas de final, os cabeças de chave número quatro vão enfrentar os vencedores do duelo entre os indianos Leander Paes e Purav Raja e a dupla formada pelo norte-americano James Cerretani e pelo italiano Fabio Fognini.

Pela mesma rodada de abertura da chave de duplas, Rogerinho e o italiano Paolo Lorenzi caíram logo na estreia, diante do checo Roman Jebavy e do holandês Matwe Middelkoop, por 6/3 e 6/2.

O brasileiro, contudo, ainda competirá na outra chave do torneio russo, de nível ATP 250. Atual número 1 do Brasil e 73º do ranking, Rogerinho estreará somente nesta quarta, contra o checo Jiri Vesely, 59º do mundo.

Na disputa desta chave, nesta terça, o russo Mikhail Youzhny estreou com vitória ao bater o australiano John-Patrick Smith por 7/6 (8/6) e 6/4, enquanto o lituano Ricardas Berankis superou o alemão Daniel Masur por 3/6, 6/3 e 6/2.

Já o letão Ernests Gulbis, tentando se recuperar no circuito, foi eliminado de forma contundente na estreia, com direito a um "pneu". Ele foi batido pelo britânico Liam Broady por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.