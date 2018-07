Demoliner vence e Sá cai na estreia nas duplas em Gstaad

Os dois brasileiros que participam da chave de duplas do Torneio de Gstaad tiveram destinos diferentes na rodada de estreia. Nesta quarta-feira, Marcelo Demoliner triunfou em dois sets, enquanto André Sá foi eliminado do ATP 250 suíço, disputado em quadras de saibro, com uma derrota por 2 a 0.

Embalados pela boa campanha na semana no Torneio de Bastad - foram vice-campeões -, Demoliner e o australiano Marcus Daniell derrotaram os suecos Johan Brustrom e Andreas Siljestrom com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1 hora e 32 minutos.

No primeiro set do duelo, cada dupla conseguiu uma quebra de serviço. Assim, a definição seguiu para o tie-break, vencido por Demoliner e Daniell. No segundo set, o brasileiro e o australiano converteram o único break point que tiveram e salvaram os quatro dos adversários para aplicar 6/4.

Classificados às quartas de final em Gstaad, Demoliner e Daniell já conhecem os próximos adversários. Eles vão encarar o croata Mate Pavic e o australiano Michael Venus.

Já André Sá e o paquistanês Aisam-ul-Haq Qureshi perderam por 7/6 (7/5) e 6/3 para o alemão Dustin Brown e o suíço Marco Chiudinelli, em 1 hora e 15 minutos. A primeira parcial foi definida no tie-break, com a dupla europeia abrindo 5/1 antes de fechá-lo. No segundo set, eles encaminharam o triundo com uma quebra de saque precoce, a única do duelo.

SIMPLES

Pela chave de simples, o primeiro pré-classificado, o espanhol Feliciano Lopez avançou às quartas de final ao bater o checo Jan Mertl, apenas o 306º colocado no ranking, por 7/6 (7/4) e 6/4. O próximo adversário do número 21 do mundo vai ser o sueco Elias Ymer (157º), que bateu de virada o russo Konstantin Kravchuk (2/6, 7/6 e 7/5).

O também espanhol Albert Ramos (31º) também se garantiu nas quartas de final ao superar o francês Tristan Lamasine (182º) por 6/4 e 6/2. Ainda pela primeira rodada, o bósnio Mirza Basic (139º) liderava por 4/2 quando o usbeque Denis Istomin abandonou a quadra, lesionado.