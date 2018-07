Demoliner vence e Sá é derrotado em estreia nas duplas do Torneio de Lyon

O Brasil contabilizou uma vitória e uma derrota no primeiro dia de disputas da chave de duplas do Torneio de Lyon, ATP 250 francês realizado em quadras de saibro que serve de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa neste domingo em Paris. Em confronto nesta segunda-feira, o brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell venceram o francês Fabrice Martin e o canadense Daniel Nestor por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 7/5.

Já o experiente André Sá acabou caindo na primeira rodada ao lado do israelense Jonathan Erlich. Os dois tenistas foram derrotados pelo austríaco Oliver Marach e pelo croata Mate Pavic, também por 2 sets a 0, com 7/6 (8/6) e 6/1.

O triunfo de Demoliner e Daniell foi expressivo, pois eles desbancaram o favoritismo da dupla cabeça de chave número 2, enquanto Sá e Erlich não conseguiram surpreender a parceria que ostentava a condição de terceira pré-classificada da competição.

Com o triunfo na estreia, o brasileiro e o neozelandês asseguraram classificação às quartas de final, fase em que terão pela frente os vencedores da partida entre a dupla formada pelo russo Mikhail Youzhny e o bielo-russo Max Mirnyi e a parceria firmada pelo alemão Andre Begemann e o austríaco Philipp Oswald, programada para esta terça-feira.

Eliminados na estreia, Sá e Erlich não ganharam o embalo que gostariam para a disputa de Roland Garros, na capital francesa, para onde já seguem visando a disputa do Grand Slam no qual voltarão a atuar juntos.

SIMPLES

Pela chave de simples em Lyon, o brasileiro Thiago Monteiro fará a sua estreia apenas nesta terça-feira contra o britânico Kyle Edmund. Caso passe pelo adversário que passou pelo qualifying para entrar na chave principal, o cearense irá encarar na segunda rodada o francês Gilles Simon, que nesta segunda-feira estreou com vitória sobre o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 1, com 7/5, 6/7 (5/7) e 6/2.

Atual 95º colocado do ranking mundial, posição confirmada nesta segunda-feira na atualização da listagem da ATP, Monteiro é o único brasileiro na chave de simples em Lyon.