Demoliner vence em estreia nas duplas em Bastad; André Sá abandona O brasileiro Marcelo Demoliner estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Bastad, na Suécia, nesta quarta-feira. Formando parceria com o neozelandês Marcus Daniell, ele derrotou os portugueses João Sousa e Gastão Elias por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já André Sá abandonou em sua primeira partida no saibro sueco.