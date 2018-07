Demoliner vence em estreia nas duplas em Wimbledon; Soares tem jogo adiado

Depois de Marcelo Melo confirmar o favoritismo na estreia, o xará Marcelo Demoliner também venceu na primeira rodada de Wimbledon, nesta quinta-feira. Ele e o mexicano Santiago González derrotaram o romeno Marius Copil e o grego Stefanos Tsitispas pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2.

Demoliner e González entraram na competição embalados pelo título conquistado na grama de Antalya, na Turquia, no fim de semana passado. Foi o primeiro troféu obtido pelo brasileiro no circuito da ATP. E, com esta confiança, deram poucas chances aos rivais nesta quinta.

A dupla do brasileiro não perdeu o saque em nenhum momento das três parciais e ainda obteve quatro quebras sobre os rivais. Neste ritmo, Demoliner e o parceiro mexicano fecharam o jogo até com certa tranquilidade após 1h29min.

Na segunda rodada, eles devem encontrar mais dificuldades pela frente. Demoliner e González vão enfrentar a dupla formada pelo local Dominic Inglot e pelo croata Franko Skugor. Eles formam a parceria cabeça de chave número 15 da competição.

Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot também estrearam com vitória nesta quinta, em jogo interrompido na quarta pela chuva. Após o triunfo, eles vão duelar com os veteranos Jonathan Erlich, israelense de 41 anos, e Marcin Matkowski, polonês de 37.

Já Bruno Soares e o escocês Jamie Murray tiveram a estreia adiada. O jogo estava programado incialmente para esta quinta, mas a dupla ficou sem quadra para jogar em razão das mudanças, causadas pelos jogos interrompidos ou até cancelados na quarta, em razão do mau tempo.

Assim, a estreia de Soares e Murray será nesta sexta, em quadra e horário ainda a serem definidos, na grama de Londres.