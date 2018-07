Demoliner vence na estreia e vai às quartas nas duplas em Newport Surpresa brasileira em Wimbledon, Marcelo Demoliner estreou com vitória no Torneio de Newport, também disputado sobre a grama, nos Estados Unidos. Ao lado do sueco Johan Brunstrom, ele derrotou nesta quarta-feira os australianos Matthew Ebden e Chris Guccione por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4).