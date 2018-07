Depois de cirurgia, Rafael Nadal voltará a competir em janeiro

Rafael Nadal voltará a competir em janeiro de 2015 após se recuperar da cirurgia de apêndice, realizada no início deste mês. O tenista espanhol, atual número três do mundo, vai voltar às quadras para uma exibição em Abu Dabi e, em seguida, competirá no ATP 250 de Doha, no Catar.

A exibição nos Emirados Árabes Unidos será realizada entre os dias 1º e 3 de janeiro. O evento terá ainda o líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic, além do suíço Stan Wawrinka, o escocês Andy Murray e os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Gael Monfils. Sua primeira competição oficial será disputada a partir do dia 5.

Nadal não joga uma partida oficial desde o fim de outubro, quando foi eliminado nas quartas de final do ATP 500 da Basileia. Na Suíça, ele chegou a competir medicado por conta das dores causadas pela apendicite. Sem condições de seguir competindo, ele desistiu dos últimos torneios do ano, incluindo o ATP Finals, para se submeter à cirurgia.