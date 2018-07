Depois de triunfo do Brasil na Fed Cup, Teliana Pereira mira Rio Open

RIO - O triunfo da equipe brasileira no Zonal Americano da Fed Cup renovou a confiança de Teliana Pereira. Às vésperas do Rio Open, torneio que estreará no calendário com o status de maior do Brasil, a número 1 do País se diz mais preparada para sonhar com resultados mais ambiciosos na disputa individual.

Teliana vem embalada no circuito por ter liderado a vitória brasileira no Zonal, no fim de semana. O triunfo garantiu a equipe nacional no playoff do Grupo Mundial pela primeira vez em dez anos - a disputa será realizada em abril, com adversário ainda não definido.

"Essa classificação mostra que estamos no caminho certo, as meninas estão acreditando mais, nós temos apoios e eu acredito que o tênis feminino continuará crescendo. Além disso, é uma confiança a mais. Fico mais tranquila para continuar trabalhando e chegar preparada ao Rio Open", afirma a número 1 brasileira.

No Rio Open, que será disputado entre os dias 15 e 23 deste mês, Teliana terá seu maior desafio em solo nacional. Em 2013, ela se destacou no WTA de Florianópolis, mas não conseguiu avançar até as fases mais decisivas. Neste ano, a número 1 do Brasil espera brilhar no Rio de Janeiro, em uma chave que contará com tenistas como a italiana Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010.