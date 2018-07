Depois de Wimbledon, Roland Garros aumenta premiação dos tenistas

PARIS - Um dia depois de Wimbledon anunciar o aumento da premiação dos tenistas na edição deste ano, os organizadores de Roland Garros fizeram o mesmo nesta quarta-feira. Os dois torneios fazem parte do Grand Slam, conjunto das quatro competições mais importantes e milionárias do tênis mundial - inclui também o Aberto da Austrália e o US Open.

Na edição deste ano de Roland Garros, que acontece entre os dias 22 de maio e 5 de junho, em Paris, na França, a premiação total será de 17,52 milhões de euros (cerca de R$ 39,5 milhões), num aumento de 4,24% em relação ao que foi distribuído em 2010.

O maior aumento é justamente para os campeões de Roland Garros - o torneio dá prêmios iguais nas chaves de simples no masculino e no feminino. Neste ano, eles passam a receber 1,2 milhões de euros (cerca de R$ 2,7 milhões), o que representa um valor 7,14% maior do que em 2010.