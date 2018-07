Derrota de franceses classifica Melo e Dodig no ATP Finals

Marcelo Melo e Ivan Dodig fizeram sua parte nesta sexta-feira, mas a vitória sobre Marcin Matkowski e Nenad Zimonjic não era suficiente para garantir a classificação às semifinais do ATP Finals, em Londres. Ela só veio horas depois, com a derrota dos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut para holandês Juan-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

O resultado deu a Melo e Dodig a segunda colocação do Grupo Fleming/McEnroe e, consequentemente, a classificação. O brasileiro e o croata têm duas vitórias e uma derrota na competição, à frente de Herbert e Mahut, que venceram somente uma vez e, com a derrota desta sexta, estão eliminados.

Melo e Dodig ficaram atrás somente de Rojer e Tecau, que venceram as três partidas que disputaram. Com isso, as semifinais de duplas do ATP Finals estão definidas. O brasileiro e o croata terão pela frente Rohan Bopanna e Florin Mergea, enquanto Rojer e Tecau duelarão com os irmãos Bob e Mike Bryan. Os dois jogos acontecem neste sábado.

Em Londres, Melo luta para manter o grande momento desta reta final de 2015, que o levou à liderança do ranking de duplas. O brasileiro chegou a emendar uma sequência de 17 vitórias, que lhe renderam quatro títulos, até ser derrotado justamente no ATP Finals por Rojer e Tecau.