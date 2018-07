Derrota de franceses garante Soares e Murray como dupla número 1 de 2016

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray encerrarão 2016 como a melhor dupla do ano. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira graças à eliminação de Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut na fase de grupos do ATP Finals. Os franceses ocupavam a ponta do ranking da temporada, mas a queda precoce abriu caminho para Soares e Murray, que avançaram às semifinais do torneio em Londres.

"É muito bacana. Continuamos concentrados no torneio. O nosso objetivo maior é conquistar o título aqui, mas tivemos uma temporada incrível. É a primeira vez que um brasileiro termina como número um na dupla na temporada e estou muito, muito feliz com isso, mas ainda bem focado aqui no Finals", declarou Soares.

A queda de Herbert e Mahut foi decretada nesta sexta-feira com a derrota por 2 sets a 1 para o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 10/4. Com o resultado, os franceses terminaram a campanha em Londres com surpreendentes três derrotas, apesar de serem os cabeças de chave número 1 da competição.

Por outro lado, Soares e Murray garantiram vaga como líderes do Grupo Edberg/Jarryd, com três triunfos em três partidas. Agora, vão encarar nas semifinais o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram, segundos colocados da chave Fleming/McEnroe.

O desempenho já foi suficiente para colocar Soares e Murray na ponta do ranking do ano, mas o brasileiro pode ir ainda mais longe. Em caso de título em Londres, ele assume a liderança do ranking das duplas, ultrapassando o líder Mahut e o segundo colocado Herbert.