Derrota de Melo deixa Soares como único representante brasileiro no Rio Open

O último jogo da programação de quinta-feira no Rio Open no Jockey Club Brasileiro trouxe nova decepção ao torcedor brasileiro. O mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, os líderes do ranking de duplistas, foram eliminados, deixando Bruno Soares como único representante do País vivo no ATP 500 brasileiro.

+ Em 'jogo com 4 pontos', Monfils bate Cilic e avança às quartas do Rio Open

+ Convidado de gala do Rio Open, Guga elogia Federer por volta ao topo

Melo e Kubot perderam para os argentinos Andres Molteni e Horacio Zeballos por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. O desgaste físico pesou contra o brasileiro e o polonês, pois eles precisaram jogar duas partidas na última quinta em virtude do atraso na programação do Rio Open, provocado pela chuva - eles haviam passado pelo chileno Nicolas Jarry e pelo tcheco Jiri Vesely por 6/4, 4/6 e 10/4.

"Perder em casa é sempre mais doloroso, mas sei que dei meu máximo. Vim de Roterdã, tive uma virose no final de semana, não consegui treinar muito aqui. Me recuperei e fiz o possível para jogar bem", disse Melo.

Em 2017, o brasileiro também havia caído nas quartas de final do Rio Open, diante do mesmo Zeballos, que naquela oportunidade formou dupla com o chileno Julio Peralta. Agora, nas semifinais, Zeballos e Molteni vão encarar o croata Nicola Mektic e o austríaco Alexander Peya.

Assim, como na chave de simples todos os representantes do País caíram na primeira rodada, Soares é o único brasileiro com chance de título no Rio Open, nas duplas. Eles estão classificados às semifinais e vão enfrentar os espanhóis Fernando Verdasco e David Marrero, no segundo jogo da quadra 1, nesta sexta-feira, por volta das 19h30.

"A partida contra os espanhóis será pedreira. Eles são experientes, já jogaram juntos muitas vezes, e se conhecem bem. Eles têm jogadas boas, ambos contam com uma direita muito forte", avaliou Soares, semifinalista das quatro edições do Rio Open.

As quartas de final da chave de simples do Rio Open também estão definidas e serão: Gael Mofils x Diego Schwartzmann, Nicolas Jarry x Pablo Cuevas, Fabio Fognini x Aljaz Bedene e Fernando Verdasco x Dominic Thiem.

DELRAY BEACH

Outro tenista sul-americano que entrou em quadra no fim da noite de quinta-feira e acabou sendo eliminado foi o argentino Juan Martin del Potro. O número dez do mundo perdeu para o norte-americano Frances Tiafoe, 91º colocado no ranking da ATP, por 7/6 (8/6), 4/6 e 7/5, nas oitavas de final do Torneio de Delray Beach.