Derrota em Paris reduz chance de Federer encerrar o ano no topo

Federer, de 33 anos, tinha diminuído a diferença de pontos que o distancia do atual primeiro do ranking, Novak Djokovic, nas últimas semanas. "Milos jogou bem. Como disse, sempre achei que a coisa vai ser decidida em Londres", afirmou Federer, que bateu Raonic na semifinal de Wimbledon este ano, em uma coletiva de imprensa.

"Não importa se eu for o número um no final deste ano ou uma ou duas semanas mais tarde no ano que vem. De qualquer maneira, Novak parece em boa forma." Federer, eliminado uma rodada mais cedo em Paris do que no ano passado, está 490 pontos atrás de Djokovic no ranking, mas ainda pode reduzir a vantagem nas quadras londrinas.