Derrotado em estreia, Thomaz Bellucci pode deixar top 50

ACAPULCO - Semifinalista do último Brasil Open, Thomaz Bellucci voltou a amargar uma eliminação precoce em um torneio ao ser derrotado logo na estreia do ATP de Acapulco, no México, em jogo encerrado na noite da última segunda-feira. O tenista foi superado pelo espanhol Marcel Granollers, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com o resultado, Bellucci corre o risco de iniciar a próxima semana fora do top 50 do ranking mundial, depois de ter caído 15 posições na última segunda e passado a figurar na 49.ª colocação. Para de adequar ao calendário da Olimpíada de Londres, a ATP já descontou os pontos conquistados pelo brasileiro na edição do ano passado do Torneio de Acapulco, no qual ele chegou à semifinal. E, com a eliminação na estreia, pelo menos dois tenistas poderão ultrapassá-lo nesta semana.

O fato é que Bellucci segue amargando mais fracassos do que vitórias no circuito da ATP. Embora tenha sido semifinalista no Brasil Open, realizado em São Paulo, ele já perdeu cinco das nove partidas que realizou neste ano. O tenista número 1 do País caiu na estreia do Torneio de Viña del Mar e na segunda rodada de Auckland e do Aberto da Austrália.

Com a vitória sobre Bellucci, Granollers enfrentará na segunda rodada de Acapulco o vencedor do confronto entre o argentino David Nalbandian e o colombiano Santiago Giraldo, programado para esta terça-feira.

Para justificar sua condição de sétimo cabeça de chave no México, Granollers aproveitou quatro de cinco chances de quebrar o saque do brasileiro, que converteu o único break point cedido pelo espanhol na partida. Desta forma, Bellucci só ganhou 57% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Além do confronto envolvendo Bellucci, outras cinco partidas já foram disputadas pela primeira rodada do torneio mexicano. Em uma deles, o alemão Florian Mayer, quinto cabeça de chave, confirmou favoritismo ao estrear com vitória sobre o argentino Facundo Bagnis por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4.

Agora, por uma vaga nas quartas de final, o tenista da Alemanha terá pela frente o espanhol Pablo Andujar, que na primeira rodada superou o argentino Leonardo Mayer com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

O italiano Potito Starace também foi à segunda rodada ao passar pelo seu compatriota Alessandro Giannessi por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/5, assim como o argentino Juan Ignacio Chela avançou ao arrasar na estreia o mexicano Cesar Ramirez por 6/0 e 6/2. Já o francês Benoit Paire iniciou sua campanha com vitória sobre o colombiano Juan Sebastian Cabal ao aplicar duplo 7/6, com 7/3 e 8/6 no tie-break.

FEMININO A primeira rodada do torneio feminino em Acapulco contou com duas cabeças de chave avançando à próxima fase na noite da última segunda-feira. Uma delas foi a romena Irina-Camelia Begu, pré-classificada como quarta maior favorita ao título, que superou a suíça Timea Bacsinszky por 2 sets a 1, com 7/6 (7/3), 3/6 e 6/4.

Já a italiana Alberta Brianti, oitava cabeça de chave, superou a francesa Alize Cornet, também por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 6/3. Sorte diferente na estreia teve outra tenista da França, Stephanie Gacon, que derrotou a sua compatriota Mathilde Johansson por 2 a 0, com 6/4 e 7/6 (7/5). A húngara Melinda Czink, por sua vez, avançou ao eliminar na primeira rodada a canadense Stephanie Dubois com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.