Descansado e sem pressão, Nadal busca seu 9º título em Monte Carlo

O tenista espanhol deixou para trás problemas com seu joelho esquerdo, que o afastou por sete meses, ao vencer três dos quatro torneios que disputou em seu retorno ao circuito, incluindo o Aberto do Brasil e o Masters de Indian Wells.

Número cinco do mundo, Nadal busca nesta semana o 9º título consecutivo em Monte Carlo e aprimorar a forma para sua campanha europeia, que o levará até Roland Garros no próximo mês.

"Eu joguei quatro semanas fantásticas na América Latina e Indian Wells. Depois de sete meses, jogar tanto nunca é fácil, então eu tentei me recuperar bem e fazer bem as coisas para estar aqui", disse Nadal a repórteres nesta segunda-feira.

"Não sinto a pressão que eu senti no passado."

O vencedor de 11 torneios Grand Slam ficou um mês descansando e fortalecendo seu joelho, segundo recomendação médica, após o título em Indian Wells, no mês passado.

No entanto, o espanhol prefere falar de tênis, ao invés do joelho.

"Tem se falado muito do joelho durante o último ano. Não é bom falar mais sobre isso, porque eu estou aqui, estou competindo e prefiro estar focado no tênis", afirmou ele.

Apesar de seus oito títulos em Monte Carlo, da ausência de Roger Federer, que optou por não disputar o torneio, e da dúvida sobre a participação do número um do mundo, Novak Djokovic, com uma lesão, Nadal não acredita que seu nono título seja inevitável.

"Não me sinto como o favorito para ganhar este torneio neste ano. Acho que sou um candidato", disse o tenista, nascido em Maiorca.

(Por Gregory Blachier)