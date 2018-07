Desconhecida espanhola elimina Wozniacki em Miami O Torneio de Miami, nos Estados Unidos, conheceu neste sábado a primeira grande zebra da competição disputada em quadras rápidas. Uma desconhecida espanhola - Garbine Muguruza Blanco, somente a número 73 do ranking da WTA - eliminou facilmente a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo e atual nona colocada da lista das melhores do circuito profissional. Em pouco mais de uma hora, Blanco ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.