Desgastada, Serena desiste de jogar Torneio de Tóquio

TÓQUIO - Sem entrar em quadra desde a conquista do título do US Open, no dia 8 de setembro, a norte-americana Serena Williams vai ficar mais algum tempo sem jogar. Nesta quinta-feira, a número 1 do mundo anunciou que desistiu de jogar o Torneio de Tóquio, marcado para a próxima semana, pois ainda precisa se recuperar melhor da desgastante sequência de partidas que disputou nos últimos meses.

"Estou desapontada por ter de desistir do Torneio de Tóquio, que eu estava muito ansiosa para jogar este ano", disse Serena, em um comunicado oficial. "Infelizmente, com o número de partidas que eu joguei durante todo o verão, eu preciso de mais tempo para me recuperar adequadamente", justificou.

Dona de 17 títulos de torneios do Grand Slam, Serena vem fazendo uma temporada praticamente perfeita, com 67 vitórias em 71 partidas. Assim, foi campeã nove vezes, incluindo os títulos de Roland Garros e do US Open. E ela explicou que pretende dar sequência ao seu incrível ano no Torneio de Pequim, previsto para ser disputado entre 28 de setembro e 6 de outubro.

Serena não é a única ausência de peso do Torneio de Tóquio. A competição japonesa, vencida no ano passado pela russa Nadia Petrova, também não terá a participação de Maria Sharapova. A russa, número 3 do mundo, ainda se recupera de uma lesão no ombro direito que, inclusive, a deixou fora do US Open.