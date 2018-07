Destaque em capa de revista, Serena rebate McEnroe e pede privacidade

Destaque na capa da famosa revista Vanity Fair, a tenista norte-americana Serena Williams rebateu os comentários do compatriota John McEnroe e pediu "privacidade". Na segunda-feira, o ex-atleta havia afirmado que a ex-número 1 do mundo seria apenas a 700ª do ranking masculino se enfrentasse os homens nas quadras.

Serena evitou polêmica ao rebater os comentários. "Querido John, eu adoro você e o respeito, mas por favor mantenha meu nome fora das suas declarações que não são baseadas em fatos", afirmou a atual número quatro do mundo, que está fora das competições desde janeiro porque está grávida.

"Eu nunca enfrentei nenhum jogador do outro ranking e nem tenho tempo para isso. Respeite a mim e a minha privacidade porque estou tentando ter um bebê. Tenha um bom dia, senhor", declarou Serena, nas redes sociais.

O ex-número 1 do mundo na década de 80 fez o comentário sobre Serena quando questionado sobre o status da tenista entre as mulheres. Ele afirmou que não tinha dúvida de que ela seria a melhor da história. Ao ser perguntado se a norte-americana seria também a melhor do mundo em todos os gêneros, McEnroe disse que ela não passaria da 700ª posição no ranking da ATP.

Poucas horas após as declarações, Serena apareceu praticamente nua e grávida na capa da revista Vanity Fair. A tenista de 35 anos posou para as lentes da famosa fotógrafa Annie Leibovitz em Highland Beach, na Flórida. Na capa, ela aparece de lado, com o braço direito em frente aos seios.

À revista, ela comentou sobre o seu relacionamento com o empresário Alexis Ohanian - eles irão trocar alianças em breve - sobre o retorno às quadras, previsto para janeiro de 2018, e sobre o susto de descobrir a gravidez enquanto disputava o Aberto da Austrália deste ano, em janeiro.