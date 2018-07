Muguruza bate Schiavone em duelo de campeãs de Roland Garros

Atual detentora do título de simples feminino de Roland Garros, Garbiñe Muguruza estreou com vitória nesta edição do Grand Slam francês ao vencer Francesca Schiavone no duelo de campeãs da primeira rodada, nesta segunda-feira, em Paris. A tenista espanhola derrotou a italiana, vencedora do mais importante torneio em quadras de saibro em 2010, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Atual quinta colocada do ranking mundial, Muguruza assim avançou para a segunda fase e se credenciou para enfrentar a estoniana Anett Kontaveit, que em outro duelo já encerrado no dia superou a romena Monica Niculescu por 7/5 e 6/1.

Muguruza precisou de 1h32min em quadra para eliminar Schiavone, atual 78ª colocada do ranking da WTA, que voltou a mostrar o seu habitual espírito de luta, mas não resistiu ao favoritismo da espanhola.

Quarta cabeça de chave, a atual campeã foi mais dominante no primeiro set, no qual aproveitou três de oito chances de quebrar o saque da italiana, que converteu o único break point cedido pela adversária na parcial e caiu por 6/2.

Já no segundo set, Schiavone voltou a conseguir uma quebra de saque, mas Muguruza foi feliz em duas de três oportunidades de ganhar games no serviço da italiana para aplicar o 6/4 que liquidou o confronto.

Essa foi a segunda vitória da espanhola em três duelos contra a adversária no circuito profissional. Ela já havia levado a melhor sobre a rival no confronto anterior entre as duas, que ocorreu durante embate entre Itália e Espanha na Fed Cup do ano passado, depois de Schiavone ter batido Muguruza no Torneio de Roma de 2014.

OUTROS JOGOS

Outras cinco partidas de simples do torneio feminino de Roland Garros já foram encerradas nesta segunda-feira, segundo dia de disputas da chave principal. Em uma delas, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo e 11ª cabeça de chave em Paris, bateu a australiana Jaimee Fourlis por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, para também avançar à segunda rodada.

Com apenas 17 anos de idade, Fourlis ocupa a 337ª posição do ranking mundial e entrou na chave principal como convidada da organização. Ela surpreendeu ao vencer um set, mas Wozniacki fez valer a sua experiência para vencer e terá pela frente na próxima fase a ganhadora da partida entre a canadense Francoise Abanda e a francesa Tessah Andrianjafitrimo, também programada para ser encerrada nesta segunda-feira.

JANKOVIC CAI

Outra ex-líder do ranking mundial e hoje 63ª colocada da ATP, a sérvia Jelena Jankovic decepcionou ao ser eliminada já em sua estreia nesta edição de Roland Garros ao cair diante da holandesa Richel Hogenkamp, 105ª tenista do mundo, por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/5.

Outras duas tenistas que estrearam com vitória nesta segunda em duelos já encerrados em Paris foram a casaque Yulia Putintseva e a chinesa Shuai Zhang, respectivas 27ª e 32ª cabeças de chave. A primeira delas arrasou a francesa Myrtille Georges por 6/3 e 6/0, enquanto a segunda eliminou a croata Donna Vekic por 7/5 e 6/4.

Também garantida na segunda rodada está a tunisiana Ons Jabeur, que eliminou a romena Ana Bogdan por 6/3 e 6/4 e se credenciou para ser a próxima adversária da eslovaca Dominika Cibulkova, sexta cabeça de chave, que estreou com vitória no Grand Slam em partida realizada no último domingo.