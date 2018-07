Determinado, Del Potro bate Dimitrov e vai à final de Roterdã

Na esteira da derrota chocante de Roger Federer na sexta-feira, o segundo cabeça de chave Del Potro é agora o favorito para acrescentar seu nome à flâmula dos campeões se vencer Julien Benneteau ou Gilles Simon na decisão de domingo.

Del Potro tem sido arrasador e chegou à final sem perder nenhum set durante a semana.

A partir do momento em que o argentino quebrou o serviço do adversário no terceiro game, quando Dimitrov errou um voleio fácil, só parecia haver um vencedor possível.

"Meu saque está indo realmente bem, e isso dá muita confiança para o resto do meu plano de jogo", disse Del Potro a repórteres.

"Estou satisfeito com esta vitória contra um tenista com grande potencial, que pode estar entre os 10 ou 20 melhores no futuro próximo".

Apesar de ser o favorito na final, o campeão do Aberto dos EUA de 2009 não quis se gabar de suas chances.

(Por Theo Ruizenaar)