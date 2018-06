Dez anos após 1º título em Queen's, Nadal confirma presença em torneio inglês

Dez anos depois de conquistar o seu primeiro título do Torneio de Queen's, Rafael Nadal anunciou que incluirá em seu calendário de 2018 o ATP 500 inglês que serve como preparação para Wimbledon. O importante evento realizado em quadras de grama ocorrerá entre os dias 18 e 24 de junho, enquanto o Grand Slam em Londres será de 2 a 15 de julho.

+ Nadal diz que recuperação 'vai por um bom caminho' e planeja voltar em 3 semanas

+ Após abandono, Nadal critica circuito: 'Não sei se estão pensando na nossa saúde'

Atual líder do ranking mundial, o tenista espanhol também conquistou na temporada de 2008 o seu primeiro troféu de Wimbledon, que ele voltaria a faturar em 2010. Há dez anos, a taça de Queen's veio com uma vitória sobre o sérvio Novak Djokovic na decisão, pouco antes de triunfar no Grand Slam britânico ao superar o suíço Roger Federer em uma épica final.

"Estou muito empolgado para comunicar que estarei indo para Queen's em 2018. Será o aniversário de dez anos de minha vitória em 2008, é uma grande lembrança, vencendo lá e três semanas depois ganhando Wimbledon. Foi um ano inesquecível. Estou muito empolgado para voltar e jogar Queen's novamente", ressaltou Nadal, por meio de uma nota publicada no site oficial do tradicional torneio inglês.

Nadal foi finalista de Wimbledon por cinco vezes entre 2006 e 2011, sendo que suas melhores campanhas no Grand Slam ocorreram sempre depois que usou o Torneio de Queen's como preparação. Por causa de lesão muscular, ele está sem jogar desde 23 de janeiro, quando foi eliminado nas quartas de final do Aberto da Austrália. Em processo de recuperação, pretende fazer sua volta às quadras no Torneio de Acapulco, que começa no dia 26 de fevereiro, no México.