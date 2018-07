Dez anos após vice, Feliciano Lopez é campeão em Gstaad

Aos 34 anos, Feliciano Lopez conquistou neste domingo o título do Torneio de Gstaad, disputado no saibro. Primeiro cabeça de chave, ele derrotou na final o holandês Robin Haase, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em uma hora e 17 minutos de partida. Este foi apenas o quinto título do veterano de 34 anos no circuito da ATP.

O curioso é que Lopez chegou a ser finalista de Gstaad em 2006, quando perdeu a decisão para Richard Gasquet. Agora, em sua 10.ª participação no torneio suíço, finalmente conquistou o título, superando a derrota naquela final de 10 anos atrás. O espanhol, alias, tem histórico de mais fracassos do que sucesso em decisões - nove a cinco.

Atual número 21 do ranking mundial, Lopez deve voltar ao Top 20 quando a nova lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) for divulgada, na segunda-feira. Já Haase, apenas o 95.º do mundo, fez só sua quinta final na carreira, a primeira desde 2013, quando havia perdido exatamente a decisão de Gstaad.