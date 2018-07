Diante do príncipe, Federer avança com facilidade em Wimbledon A realeza prevaleceu na Quadra Central de Wimbledon nesta quarta-feira, com a vitória de Roger Federer sobre o italiano Fabio Fognini por 6-1, 6-3 e 6-2 na segunda rodada do Grand Slam, diante da audiência do príncipe Charles.