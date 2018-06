Diego Schwartzman e Fernando Verdasco vencem e disputam a decisão do Rio Open

Em grande fase, o espanhol Fernando Verdasco segue imbatível no Rio Open. O cabeça de chave número 8 venceu neste sábado o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, e vai disputar a final inédita do ATP 500 contra o argentino Diego Schwartzman neste domingo. A decisão da quinta edição do torneio realizado em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, começará às 17 horas.

Pouco antes da partida entre Fernando Verdasco e Fabio Fognini, Diego Schwartzman venceu na semifinal a surpresa chilena Nicolas Jarry por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O campeão do Rio Open somará 500 pontos no ranking da ATP e receberá uma premiação de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

A final do Rio Open será a segunda na carreira de Fernando Verdasco em um torneio ATP 500 - venceu em Barcelona, em 2010. Para Diego Schwartzman será a primeira vez. Até então, o melhor resultado do argentino no Rio Open foi as quartas de final no ano passado.

Fernando Verdasco faz a sua estreia no ATP 500 do Rio de Janeiro. Nas quartas de final eliminou o austríaco Dominic Thiem, último campeão, e neste sábado Fabio Fognini, vice-campeão em 2015. "Está sendo uma semana incrível, eu já queria vir para o Rio há muito tempo e agora está tudo perfeito. Amanhã (domingo) a final contra o Schwartzman vai ser muito dura, ele é um jogador completo e consistente, com ótimos golpes de fundo de quadra", previu o espanhol.

Já a partida entre o "baixinho" Diego Schwartzman (1,70 metro) e o grandalhão Nicolas Jarry (1,98 metro) foi o contrário. Equilibrada no primeiro set e tranquila no segundo. "Foi um jogo duro, no primeiro set demorei para entrar na partida, ele sacou muito bem. Na hora de fechar, fiquei nervoso, mas consegui. No segundo, acho que melhorei, fui mais sólido e minha devolução também subiu de nível", disse o argentino de 25 anos, cabeça de chave 4 do torneio, que vive a sua melhor temporada e com a passagem para a final entrará para o Top 20.

Diego Schwartzman tem um título na carreira: o ATP 250 de Istambul, na Turquia, em 2016. Já Fernando Verdasco, atual 40.º do mundo, soma sete títulos. No confronto direto, o argentino venceu o único jogo que fizeram. "É um jogador experiente, que já disputou final de grandes torneios, então tenho que me preparar para um jogo muito duro. A cada vitória minha confiança aumenta, espero estar bem para conquistar um título no Brasil", disse o argentino.