Dimitrov aplica 'pneu', atropela Goffin e avança à próxima fase do ATP Finals

Atuando de maneira arrasadora, Grigor Dimitrov se tornou nesta quarta-feira, em Londres, o segundo tenista a assegurar classificação às semifinais do torneio de simples do ATP Finals, competição que reúne os oito melhores jogadores da temporada. O búlgaro avançou à próxima fase ao atropelar o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1h13min de confronto na O2 Arena.

Sexto cabeça de chave do evento realizado na capital inglesa e pela primeira vez disputando um ATP Finals, Dimitrov conquistou a sua segunda vitória em dois jogos no Grupo Pete Sampras, no qual anteriormente estreou derrotando o austríaco Dominic Thiem.

Assim, Dimitrov se juntou a Roger Federer como outro classificado às semifinais. O suíço assegurou a sua presença na próxima fase na última terça-feira, quando derrotou o alemão Alexander Zverev e se isolou na liderança do Grupo Boris Becker, também com dois triunfos em dois duelos realizados até aqui.

Para conquistar este objetivo, o búlgaro que ocupa a sexta posição do ranking mundial exibiu uma atuação de gala nesta quarta. Inspirado, ele perdeu apenas dois dos 14 pontos que disputou com o seu saque no primeiro set, no qual aplicou um "pneu" (6/0) ao converter três dos sete break points cedidos por Goffin, que na sua estreia, na última segunda-feira, levou ao melhor sobre um lesionado Rafael Nadal.

E o massacre sobre Goffin continuou no segundo set. Dimitrov logo abriu 3/0 e só foi ser derrotado em um game no décimo da partida. Atordoado com a atuação do adversário, o belga que figura na oitava posição do ranking mundial ainda ganharia mais um game, mas o búlgaro converteu dois dos quatro break points que teve nesta parcial para liquidar o duelo em 6/2.

O complemento da segunda rodada deste Grupo Pete Sampras ocorrerá às 18h10 (de Brasília) desta quarta-feira, quando Dominic Thiem vai enfrentar o estreante espanhol Pablo Carreño Busta. Este último herdou a vaga aberta por Nadal, que, com dores no joelho, acabou desistindo de seguir no torneio logo após cair na estreia contra Goffin.

Dimitrov, que nesta temporada ganhou três títulos e alcançou às semifinais do Aberto da Austrália, vai fechar a sua campanha na primeira fase na sexta-feira, contra Carreño Busta. No mesmo dia, Goffin medirá forças com Thiem na luta por uma vaga nas semifinais.