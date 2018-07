Dimitrov avança com abandono e joga final em Bucareste Cabeça de chave número 1 do Torneio de Bucareste, o búlgaro Grigor Dimitrov não teve muito trabalho para se garantir na decisão do ATP 250 romeno. O número 16 do mundo liderava o primeiro set da sua semifinal por 5/1 quando o francês Gael Monfils, 24º colocado no ranking, optou por abandonar o duelo, contundido.