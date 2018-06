Dimitrov elimina Kyrgios, vai às quartas e amplia jejum australiano em Melbourne

O búlgaro Grigor Dimitrov e o local Nick Kyrgios fizeram neste domingo um dos melhores jogos desta edição do Aberto da Austrália. Em jogo de três tie-breaks, com 3h26min de duração, o número três do mundo conteve o saque e as 76 bolas vencedoras do tenista da casa para vencer por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/4), e garantir seu lugar nas quartas de final.

Com a queda de Kyrgios, Dimitrov ampliou o jejum de títulos de um tenista da casa em Melbourne. O Aberto da Austrália completará 43 anos sem um campeão local. Apesar da derrota, o número 17 do ranking obteve seu melhor resultado no Grand Slam desde 2015, quando foi até as quartas de final.

Dimitrov vai enfrentar agora o britânico Kyle Edmund, uma das promessas da nova geração. Ele avançou ao eliminar o italiano Andreas Seppi. Será o terceiro confronto entre o búlgaro e o britânico. Dimitrov venceu os dois jogos anteriores, um deles disputado em Brisbane, na primeira semana do ano.

Para superar Kyrgios neste domingo, Dimitrov precisou de certa dose de paciência. Afinal, o tenista da casa contava com o apoio maciço da torcida. Além disso, mostrava força nos principais fundamentos. Foram 36 aces, contra 16 do búlgaro. E 76 bolas vencedoras, diante de 64 de Dimitrov.

Curiosamente, o australiano obteve mais quebras de saque do que o vencedor da partida: 3 a 2. E foi superado por apenas um ponto no total: 157 a 156. Dimitrov, contudo, foi superior nos pontos mais importantes, principalmente no último tie-break.

BRASILEIROS

O Brasil somou uma vitória e uma derrota nas chaves adultas do Grand Slam neste domingo. Bruno Soares estreou com triunfo nas duplas mistas, jogando ao lado da russa Ekaterina Makarova. Eles derrotaram a chinesa Yi-Fan Xu e o neozelandês Marcus Daniell por 6/3, 5/7 e 10/2.

Na segunda rodada, Soares e Makarova vão enfrentar os locais Sam Groth e Samantha Stosur. Brasileiro e russa, que formam a dupla cabeça de chave número 3, já foram campeões juntos do US Open de 2012. Soares está focado na disputa das mistas porque já foi eliminado nas duplas masculinas.

Enquanto Soares segue na briga em Melbourne, Beatriz Haddad Maia se despediu do primeiro Grand Slam do ano neste domingo. Já fora da chave de simples, Bia perdeu nas duplas, ao lado da romena Sorana Cirstea. Elas foram batidas de virada pelas checas Lucie Safarova e Barbora Strycova, que são favoritas ao título, por 2/6, 6/0 e 6/4.