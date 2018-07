Dimitrov perde para americano e volta a cair na 1ª rodada de Roland Garros Não passou da primeira rodada a participação de Grigor Dimitrov em Roland Garros. Número 11 do mundo e décimo cabeça de chave do Grand Slam parisiense, o búlgaro foi eliminado nesta terça-feira ao perder para o norte-americano Jack Sock, 36º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 6/2 e 6/3.