Dimitrov sobe para quinto no ranking da ATP e Bellucci deixa o Top 300

A ATP atualizou nesta segunda-feira o seu ranking com apenas uma alteração na relação dos dez primeiros colocados, provocada pela ascensão do búlgaro Grigor Dimitrov e pela queda do sul-africano Kevin Anderson, mas também registrou a subida do italiano Fabio Fognini e a saída do brasileiro Thomaz Bellucci do grupo dos 300 melhores tenistas do mundo.

O espanhol Rafael Nadal segue sendo o número 1 do mundo, com 9.310 pontos, e pode ampliar a sua vantagem na liderança, pois no ano passado parou nas oitavas de final do Masters 1000 canadense, que nesta temporada será realizado em Toronto. E o seu principal perseguidor, o suíço Roger Federer, que está com 7.080 e no ano passado foi finalista do evento canadense, não participará da competição nesta temporada.

Bicampeão consecutivo do Torneio de Washington, o alemão Alexander Zverev segue na terceira posição, com 5.665 pontos e 200 de vantagem para o argentino Juan Martin del Potro, com 5.455, e que no último fim de semana foi vice-campeão do Torneio de Los Cabos.

O búlgaro Grigor Dimitrov ascendeu para o quinto lugar em função do descarte de pontos do sul-africano Kevin Anderson relativos ao vice-campeonato do Torneio de Washington de 2017. Já o croata Maric Cilic vem logo atrás, na sétima posição.

Eliminados nos seus jogos de estreia em Kitzbühel e Washington, respectivamente, o austríaco Dominic Thiem e o norte-americano John Isner continuam na oitava e nona posição, respectivamente, no ranking da ATP, que tem o sérvio Novak Djokovic completando o Top 10.

Campeão do Torneio de Los Cabos, o italiano Fabio Fognini subiu uma posição e agora está em 14º lugar, enquanto o eslovaco Martin Klizan ascendeu 35 posições, para a 77ª colocação, após levar o troféu em Kitzbühel.

Já entre os brasileiros, o destaque, ainda que negativo, foi a queda de Thomaz Bellucci. Eliminado na estreia do Challenger de Sopot, na Polônia, ele deixou o Top 300 da ATP pela primeira vez desde o dia 16 de julho de 2007 ao perder 41 posições, caindo para o 308º lugar.

DUPLISTAS

Campeão em Washington ao lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro Bruno Soares subiu para a décima colocação. Já Marcelo Melo deixou o Top 10 e agora é o número 13 do mundo.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 9.310 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 7.080

3º - Alexander Zverev (ALE), 5.665

4º - Juan Martín Del Potro (ARG), 5.455

5º - Grigor Dimitrov (BUL), 4.610

6º - Kevin Anderson (AFS), 4.355

7º - Marin Cilic (CRO), 3.905

8º - Dominic Thiem (AUT), 3.665

9º - John Isner (EUA), 3.490

10º - Novak Djokovic (SER), 3.355

11º - David Goffin (BEL), 3.120

12º - Diego Schwartzman (ARG), 2.470

13º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.290

14º - Fabio Fognini (ITA), 2.190

15º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.000

16º - Kyle Edmund (GBR), 1.950

17º - Nick Kyrgios (AUS), 1.935

18º - Lucas Pouille (FRA), 1.870

14º - Jack Sock (EUA), 1.950

20º - Borna Coric (CRO), 1.745

120º - Thiago Monteiro (BRA), 475

147º - Rogério Dutra Silva (BRA), 383