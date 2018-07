Dimitrov supera Goffin e se sagra campeão do Torneio de Sófia

Confirmando o bom momento no circuito profissional, o búlgaro Grigor Dimitrov fez a festa da torcida neste domingo ao se sagrar campeão do Torneio de Sófia, diante dos seus compatriotas. Na final, ele venceu o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Foi o sexto título de nível ATP na carreira do tenista da Bulgária, que vem exibindo grande performance neste início de temporada. Ele já foi campeão em Brisbane e foi semifinalista do Aberto da Austrália, quando protagonizou grande duelo contra o experiente espanhol Rafael Nadal.

Para derrubar Goffin, atual número 11 do mundo, o 13º colocado do ranking apostou forte no saque para a decisão deste domingo. Tanto que cravou 10 aces. Porém, cometeu nove duplas faltas, o que lhe custou três quebras de saque, duas no segundo set da partida. Mesmo assim, não foi o suficiente para que cedesse sequer um set ao adversário.

Mais consistente ao longo de toda a final, Dimitrov faturou cinco quebras de saque no jogo, sendo três na segunda parcial. Pressionado, o belga exibiu fraco rendimento no serviço e não conseguiu ameaçar a vitória do búlgaro, que não jogava torneio individual em casa desde 2009.