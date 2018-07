Dimitrov vence 1032 do mundo de virada na Suécia

Também nesta segunda, em duelo entre tenistas argentinos, Carlos Berlocq bateu Horacio Zeballos por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já o também argentino Martin Alund superou o sueco Makus Eriksson (7/5, 6/7 e 7/6) e será o próximo adversário do checo Tomas Berdych, número 6 o mundo e primeiro cabeça de chave do Torneio de Bastad.

Representante do Brasil no ATP 250 sueco, João Souza vai estrear nesta terça-feira. O número 119 do mundo vai encarar o sérvio Viktor Troicki, 52º colocado no ranking.

STUTTGART - Único cabeça de chave a entrar em quadra nesta segunda no Torneio de Stuttgart, o eslovaco Martin Klizan, número 38 do mundo avançou para a segunda rodada ao derrotar o espanhol Albert Montanes, 50º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Seu próximo oponente será o também espanhol Roberto Bautista, que passou pelo alemão Tobias Kamke (6/3 e 7/6). Já o alemão Michael Berrer venceu o espanhol Daniel Gimeno-Traver (6/4, 3/6 e 6/1) e agora vai encarar o francês Jereme Chardy.

Sem entrar em quadra desde o fim de abril por causa de uma lesão abdominal, o brasileiro Thomaz Bellucci vai estrear nesta terça em Stuttgart. O número 56 do mundo enfrentará o checo Lukas Rosol, 40º colocado no ranking da ATP.