Dimitrov vence e encara Monfils na semi em Bucareste Ainda sem perder sets nesta semana, o búlgaro Grigor Dimitrov fez mais uma vítima no saibro do Torneio de Bucareste, na Romênia, e garantiu seu lugar na semifinal. Nesta sexta-feira, ele derrotou o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.