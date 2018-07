Dinara Safina vai à semifinal de torneio no Marrocos Tentando recuperar a melhor fase da carreira, quando chegou a ser número 1 do mundo, a tenista russa Dinara Safina se classificou nesta sexta-feira para a semifinal do Torneio de Fez, no Marrocos. Para conseguir a vaga, ela ganhou da sua compatriota Anastasia Pivovarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.