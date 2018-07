Disputa do WTA de Florianópolis de 2015 passará de fevereiro para julho

ST. PETERSBURG - O WTA de Florianópolis terá sua data alterada no calendário provisório do tênis feminino de 2015, anunciado nesta quinta-feira. A competição catarinense, que estreou no circuito da WTA deste ano, passará de fevereiro para julho. Pela nova definição, o torneio de Florianópolis será disputado na semana do dia 27 de julho, três semanas depois de Wimbledon, que é disputado sobre a grama. Na mesma semana da competição brasileira, em piso duro, será realizada o Torneio de Baku, no Azerbaijão.

O WTA brasileiro será precedido de Istambul e Bad Gastein. E poderá servir de preparação para Washington e Stanford, ambos nos Estados Unidos, na semana seguinte. Em 2014, porém, a competição de Florianópolis continuará sendo em fevereiro, a partir do dia 24.

O Torneio do Rio, que entrará no calendário no próximo ano, não sofreu alterações. Será disputado na metade de fevereiro tanto em 2014 quanto em 2015. No ano que vem, terá início no dia 17. Em 2015, a abertura está marcada para o dia 16. Nos dois anos, a competição dividirá a semana com o Premier de Dubai.

Outra mudança em 2015 será uma ampliação da temporada de grama, no meio do ano. O calendário terá mais uma competição em preparação para Wimbledon. Trata-se do Torneio de Nottingham, de nível International, com data marcada para 8 de junho, cerca de um mês antes do Grand Slam britânico. O circuito feminino contará então com quatro torneios de aquecimento para Wimbledon, contando ainda com s''Hertogenbosch (Holanda), Birmingham e Eastbourne, os dois últimos na Inglaterra.