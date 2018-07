Djokovic amplia série invicta e avança em Belgrado

Djokovic já soma 26 vitórias seguidas na temporada, tendo perdido apenas seis dos 69 sets que disputou. Nesse período, derrotou os melhores do mundo, como o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, e conquistou quatro títulos: Aberto da Austrália, Dubai, Indian Wells e Miami.

Diante disso tudo, Djokovic ultrapassou Federer e assumiu recentemente o segundo lugar no ranking. Embalado pela grande fase que vive na carreira, o sérvio de 23 anos não teve dificuldades para vencer nesta sexta-feira, quando enfrentou um tenista que é apenas o número 85 do mundo.

Agora, Djokovic volta a jogar já neste sábado, quando faz a semifinal do torneio contra outro tenista da Sérvia. Número 36 do mundo, Janko Tipsarevic também se classificou nesta sexta-feira, ao derrotar o indiano Somdev Devvarman por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4.

A outra semifinal em Belgrado também foi definida nesta sexta-feira. O espanhol Feliciano Lopez, que eliminou o seu compatriota Albert Montañes com um duplo 6/4, irá enfrentar o italiano Filippo Volandri, que derrotou o também espanhol Marcel Granoller por 6/2 e 6/4.