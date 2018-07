Djokovic anuncia o nascimento do seu primeiro filho

Tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic agora também é o orgulhoso pai de um menino. Nesta quarta-feira, o sérvio anunciou através do seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet, o nascimento do seu filho, que recebeu o nome Stefan.

"Nasceu Stefan, nosso anjinho", escreveu Djokovic, na manhã desta quarta-feira. "Estou tão orgulhoso da minha linda esposa, Jelena! Obrigado por seu amor e apoio. Nós amamos todos vocês", completou o líder do ranking da ATP.

A esposa de Djokovic, Jelena, deu à luz ao seu primeiro filho na última terça-feira em Nice, na França. Os novos pais se conheceram no colégio e estão juntos há mais de oito anos. Eles se casaram em 10 de julho, quatro dias depois de Djokovic conquistar o título de Wimbledon desta temporada.

Apesar do nascimento de Stefan, Djokovic não deve se afastar do circuito do tênis nas próximas semanas. Assim, o sérvio vai participar do Masters 1000 de Paris, que começará a ser disputado na próxima segunda-feira, e também do ATP Finals, em Londres, a partir de 9 de novembro.