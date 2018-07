Djokovic aproveita oscilação de Raonic e vai à semi do ATP Finals

Mesmo ainda sem convencer no ATP Finals, o sérvio Novak Djokovic se tornou o primeiro classificado às semifinais da competição disputada em Londres, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Nesta terça-feira, o número dois do mundo sofreu para derrotar o canadense Milos Raonic em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5).

Com sua segunda vitória no torneio, Djokovic garantiu uma das duas vagas na semifinal concedidas no Grupo Ivan Lendl. O francês Gael Monfils já está eliminado, enquanto Raonic e o austríaco Dominic Thiem brigam pela outra vaga. Eles se enfrentarão nesta quinta-feira.

Já classificado, Djokovic enfrentaria Monfils no encerramento do grupo, também na quinta. No entanto, o francês revelou problema físico e avisou que pode desistir do seu último jogo no Finals. O futuro adversário de Djokovic na semifinal sairá da outra chave, o Grupo John McEnroe, que tem o escocês Andy Murray, novo número 1 do mundo, e o japonês Kei Nishikori, na liderança.

No duelo desta terça, Djokovic e Raonic protagonizaram um set inicial de muito equilíbrio, ao menos até o tie-break. O canadense exibia certa superioridade ao impor maior pressão no saque do favorito. Foram três break points, devidamente salvos pelo sérvio. Raonic se destacava, principalmente, no fundo de quadra. Foram 23 bolas vencedoras disparadas somente no set inicial.

Os golpes potentes também faziam o canadense brilhar no saque. Ele cravou 8 aces e venceu 88% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, não teve o saque ameaçado na parcial. Contudo, ele não aproveitava suas chances. Djokovic se segurava, até levar o duelo para o tie-break.

E aí o canadense começou a oscilar, sobretudo no saque. Ele até saiu na frente, mas levou a virada. Saltou um set point. Contudo, uma série de erros favoreceram Djokovic. Para piorar, Raonic entregou o set numa dupla falta.

A derrota numa parcial em que era superior desequilibrou o tenista do Canadá. E Djokovic não desperdiçou o momento favorável, começando o segundo set com a primeira quebra da partida. Raonic, porém, reagiu rapidamente e devolveu a quebra no quarto game, fazendo 2 a 2.

O jogo, então, voltou a ganhar em equilíbrio. Cada tenista faturou mais uma quebra de saque e, como aconteceu no set inicial, Raonic esteve mais perto de vencer o set. Chegou a ter um set point no saque do sérvio, mas não confirmou a oportunidade.

Como resposta, Djokovic cresceu no tie-break, embora seguisse oscilando no saque, com duplas faltas e outros erros não forçados. Ainda instável, Raonic seguia desperdiçando oportunidades, até que o número dois do mundo abriu vantagem e sacramentou a vitória, em 2h14min de confronto.

Com o triunfo, Djokovic fica mais perto de retomar a liderança do ranking para encerrar o ano no topo. Para tanto, terá ao menos que chegar na final, desde que Murray seja eliminado na fase inicial. Se for campeão, defendendo o título do ano passado, garante a primeira colocação.