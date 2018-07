Djokovic arrasa austríaco a vai às quartas no Masters de Montecarlo Novak Djokovic foi ainda mais arrasador em sua segunda partida no Masters 1000 de Montecarlo, nesta quinta-feira. O número 1 do mundo chegou a aplicar um "pneu" no austríaco Andreas Haider-Maurer para fechar o jogo em 6/4 e 6/0, em apenas 56 minutos de partida. Foi a 14ª vitória consecutiva do sérvio, que vem dos títulos em Indian Wells e Miami.