Djokovic arrasa belga e avança no Masters de Cincinnati

CINCINNATI - O tenista sérvio Novak Djokovic não teve trabalho para avançar às quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nesta quinta-feira, nos Estados Unidos. Ele precisou de apenas 50 minutos para arrasar o belga David Goffin com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0.

Número 1 do mundo, Djokovic ganhou fácil do belga que ocupa apenas a 80ª colocação do ranking, somando a sua segunda vitória em dois confrontos com ele no circuito da ATP. Antes, na estreia em Cincinnati, o sérvio já tinha conseguido vencer o argentino Juan Monaco sem sustos.

Agora, já nas quartas de final do torneio que serve como preparação para o US Open - o Grand Slam começa no dia 26 de agosto, em Nova York (EUA) -, Djokovic espera a definição de seu adversário. Sairá do jogo entre o norte-americano John Isner e o canadense Milos Raonic.

Quem também confirmou o favoritismo nesta quinta-feira em Cincinnati foi o argentino Juan Martin del Potro. Número 7 do mundo, ele derrotou o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4, e garantiu sua vaga nas quartas de final do torneio.

O próximo adversário de Del Potro é o russo Dmitry Tursunov, apenas o 44º colocado do ranking, que também se classificou nesta quinta-feira. Ele surpreendeu o espanhol David Ferrer, atual número 4 do mundo, e ganhou o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.