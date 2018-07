Djokovic arrasa Chardy e avança no Masters de Roma

O sérvio Novak Djokovic teve uma estreia arrasadora no Masters 1000 de Roma nesta terça-feira. O número dois do mundo não deu chances ao francês Jeremy Chardy e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 59 minutos de partida.

Na terceira rodada, Djokovic poderá cruzar com o brasileiro Thomaz Bellucci, que estreará no torneio ainda nesta terça, diante do argentino Leonardo Mayer. O vencedor do duelo vai enfrentar o americano John Isner em busca de uma vaga na terceira rodada.

Mostrando grande desempenho no saibro, Djokovic foi superior desde o início e quebrou o saque do rival logo no segundo game. O sérvio continuou melhor em quadra, faturou mais uma quebra e confirmou os seus serviços até fechar o primeiro set.

A segunda parcial repetiu a primeira. O número dois se impôs no serviço do rival no começo e abriu vantagem. Sem ter o saque ameaçado em nenhum momento da partida, Djokovic obteve mais uma quebra e fechou a partida.

O australiano Lleyton Hewitt também estreou com vitória nesta terça, mas teve dificuldades para superar o russo Mikhail Youzhny, atual número 13 do ranking da ATP. O ex-número 1 do mundo venceu por 2 a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

Já o suíço Stanislas Wawrinka teve menos trabalho para começar com vitória no torneio. Derrotou o austríaco Juergen Melzer por 6/1 e 6/2. Na próxima rodada, ele terá pela frente o checo Tomas Berdych.

Ainda nesta terça, o espanhol Feliciano Lopez bateu o alemão Benjamin Becker, por 6/4 e 6/3, e terá pela frente agora o croata Marin Cilic. Simone Bolelli, da Itália, despachou o alemão Simon Greul por 6/4 e 6/1.

O romeno Victor Hanescu superou o argentino Juan Monaco por 7/6 (7/4) e 6/4, e poderá cruzar com o espanhol Rafael Nadal na próxima rodada. O número três do mundo fará sua estreia contra o alemão Philipp Kohlschreiber, na quarta-feira.

Surpresa no ATP de Barcelona, na semana passada, o holandês Thiemo de Bakker abandonou a partida com o sérvio Viktor Troicki, no terceiro set, e foi eliminado logo na estreia. De Bakker venceu o primeiro set por 6/3 e sofreu o empate na sequência - 6/1. Troicki liderava a terceira parcial por 1 a 0 quando o rival desistiu do jogo.