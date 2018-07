Djokovic arrasa checo e vai à 3ª rodada em Wimbledon; Demoliner vence nas duplas

Novak Djokovic não teve nenhuma dificuldade para confirmar favoritismo e garantir vaga na terceira rodada de Wimbledon, nesta quinta-feira, em Londres. Segundo cabeça de chave do Grand Slam realizado em Londres, o tenista sérvio avançou na competição ao arrasar o checo Adam Pavlasek por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1, em apenas 1h33min.

Assim, o atual quarto colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o argentino Juan Martín del Potro e o letão Ernests Gulbis, também programada para ser encerrada neste dia de confrontos na capital inglesa.

Campeão de Wimbledon em 2011, 2014 e 2015, Djokovic chegará descansado para o seu próximo duelo, pois na estreia contou com a desistência do eslovaco Martin Klizan quando vencia o segundo set por 2/0, após ter liquidado a primeira parcial em 6/3.

Nesta partida diante do atual 136º colocado do ranking mundial, o tenista de Belgrado encaminhou o seu triunfo de maneira tranquila ao aproveitar sete de 18 chances de quebrar o saque do adversário, que não converteu o único break point cedido pelo favorito em toda a partida.

Absoluto no duelo, Djokovic ganhou 80% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, assim como contabilizou quatro aces e 26 winners, além de 18 erros não forçados. Desta forma, o ex-número 1 do mundo deu novo passo para seguir sonhando com um almejado tetracampeonato de Wimbledon, onde ele também foi vice-campeão em 2013.

OUTROS JOGOS

Se Djokovic venceu fácil, David Ferrer teve ainda menos trabalho do que o sérvio para também se garantir na terceira rodada de Wimbledon nesta quinta-feira. O espanhol contou com a desistência, por lesão, do belga Steve Darcis quando vencia o primeiro set deste duelo por 3/0.

Com isso, o ex-Top 10 e hoje 39º colocado do ranking mundial avançou para encarar na próxima fase o ganhador da partida entre o checo Tomas Berdych, 11º cabeça de chave, e o norte-americano Ryan Harrison, também prevista para acontecer esta quinta.

Em outro jogo já encerrado neste dia em Londres, o búlgaro Grigor Dimitrov confirmou com autoridade a condição de 13º pré-classificado ao arrasar o cipriota Marcos Baghdatis por 6/3, 6/2 e 6/1 e também ir à terceira rodada. Já o alemão Mischa Zverev sofreu para justificar a condição de 27º cabeça de chave ao precisar de cinco sets para eliminar o casaque Mikhail Kukushkin com parciais de 6/1, 6/2, 2/6, 3/6 e 6/4.

DUPLAS

Em outra partida já encerrada nesta quinta-feira em Londres, o brasileiro Marcelo Demoliner estreou com vitória na chave de duplas. Atuando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, ele derrotou o uruguaio Ariel Behar e o bielo-russo Alexander Bury por 3 sets a 1, com 6/4, 6/3, 5/7 e 6/4.

Demoliner e Daniell triunfaram na primeira rodada depois de terem aproveitado três de oito chances de quebrar o saque dos seus adversários, que converteram o único break point cedido pelo brasileiro e o neozelandês na partida.

Assim, eles avançaram para enfrentar na próxima fase os australianos Thanasi Kokkinakis e Jordan Thompson, que na estreia desbancaram o favoritismo do holandês Jean-Julien Rojer e do romeno Horia Tecau, cabeças de chave número 9, que foram derrotados por triplo 7/6, sendo que caíram por 7/4 por três vezes no tie-break, na última quarta-feira.